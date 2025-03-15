Інтерфакс-Україна

Події

16:51 15.03.2025

Російські війська обстріляли Нікополь, загинула жінка, постраждала дівчинка

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Російські війська обстріляли Нікополь, загинула жінка, постраждала дівчинка-підліток, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Нікополі росіяни вбили 70-річну жінку, обстрілявши місто з важкої артилерії. Вона загинула на місці. Постраждала 11-річна дівчинка. Її доправили до лікарні", - написав він у телеграм у суботу.

За даними ОВА, пошкоджена релігійна установа, два приватні будинки, лінія електропередачі.

Теги: #нікополь #обстріл

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