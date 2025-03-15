Російські війська обстріляли Нікополь, загинула жінка, постраждала дівчинка-підліток, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Нікополі росіяни вбили 70-річну жінку, обстрілявши місто з важкої артилерії. Вона загинула на місці. Постраждала 11-річна дівчинка. Її доправили до лікарні", - написав він у телеграм у суботу.

За даними ОВА, пошкоджена релігійна установа, два приватні будинки, лінія електропередачі.