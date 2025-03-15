Інтерфакс-Україна

Події

16:55 15.03.2025

Рішення німецьких парламентарів збільшити оборонні витрати свідчать про усвідомлення ЄС своєї геополітичної ролі - Климпуш-Цинцадзе

2 хв читати
Рішення німецьких парламентарів збільшити оборонні витрати свідчать про усвідомлення ЄС своєї геополітичної ролі - Климпуш-Цинцадзе
Фото: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Рішення німецьких парламентарів ухвалити зміни до Конституції, які збільшать оборонні витрати, говорять про усвідомлення ЄС своєї геополітичної ролі, вважає голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція “Європейська солідарність”).

“Українці очікувано переймаються перемовинами зі США… На цьому тлі особливої ваги набирають рішення з Європи, які підтверджують заяви про усвідомлення ЄС своєї геополітичної ролі. Учора наш комітет зустрічався з комітетом німецького Бундесрату з європейських справ, на яку запросили очільника комітету з європейських справ Бундестагу Антона Гофрайтера. Якраз на момент нашого спільного з Бундесратом засідання закінчилися перемовини між демократичними партіями ще діючого попереднього скликання німецького парламенту про те, що вони ухвалять зміни до Конституції, які дозволять суттєво збільшити оборонні витрати,” - розповіла Климпуш-Цинцадзе агентству “Інтерфакс-Україна” в суботу.

Вона пояснила, що оборонні витрати можуть включати в тому числі кібербезпеку і розвідку – тобто значно більше, ніж суто витрати на оборонну промисловість і озброєння Бундесверу. Климпуш-Цинцадзе нагадала, що партії схвалили також виділення 3 млрд євро на допомогу Україні у 2025 р., які раніше стали яблуком розбрату, спричинили розвал коаліції та запуск дочасних виборів у Німеччині.

“Християнські демократи, соціал-демократи та “зелені” домовилися про те, що більшість, яка є зараз у німецькому парламенті, проголосує ці історичні зміни. Німці ще до початку роботи нової коаліції вирішили зробити те, чого твердо уникали десятиліттями,” - зазначила голова комітету.

За словами Климпуш-Цинцадзе, німецькі колеги чітко оцінюють нинішню ситуацію та бачать Україну частиною безпеки всієї Європи.

Теги: #климпуш_цинцадзе #німеччина #оборона

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:08 15.03.2025
Сибіга: Україна, як ніхто інший, зацікавлена у припиненні розпочатої Росією війни

Сибіга: Україна, як ніхто інший, зацікавлена у припиненні розпочатої Росією війни

04:44 15.03.2025
"Німеччина повернулася" – Мерц про плани радикальних витрат на оборону ФРН і 3 млрд євро допомоги Україні - ЗМІ

"Німеччина повернулася" – Мерц про плани радикальних витрат на оборону ФРН і 3 млрд євро допомоги Україні - ЗМІ

01:37 15.03.2025
Умєров в суботу проведе в Чехії переговори щодо постачання й виробництва зброї та амуніції - ЗМІ

Умєров в суботу проведе в Чехії переговори щодо постачання й виробництва зброї та амуніції - ЗМІ

03:31 14.03.2025
Велика Британія надасть 2 мільярди фунтів стерлінгів кредиту союзницьким урядам для закупівлі зброї британського виробництва – ЗМІ

Велика Британія надасть 2 мільярди фунтів стерлінгів кредиту союзницьким урядам для закупівлі зброї британського виробництва – ЗМІ

15:39 13.03.2025
Умєров зустрівся з представниками провідних фінських оборонних і технологічних компаній

Умєров зустрівся з представниками провідних фінських оборонних і технологічних компаній

18:56 12.03.2025
Росія почне виставляти додаткові умови на пропозицію щодо перемир'я – Климпуш-Цинцадзе

Росія почне виставляти додаткові умови на пропозицію щодо перемир'я – Климпуш-Цинцадзе

21:09 09.03.2025
Україна та Німеччина підписали меморандум, який дозволить посилити спроможності української ППО

Україна та Німеччина підписали меморандум, який дозволить посилити спроможності української ППО

15:50 09.03.2025
Тимошенко закликала Раду відреагувати на заяву голови німецької розвідки про необхідність продовжувати війну ще 5 років

Тимошенко закликала Раду відреагувати на заяву голови німецької розвідки про необхідність продовжувати війну ще 5 років

22:19 08.03.2025
Консерватори й соціал-демократи домовилися про утворення коаліції в Бундестазі – ЗМІ

Консерватори й соціал-демократи домовилися про утворення коаліції в Бундестазі – ЗМІ

20:36 07.03.2025
В Німеччині засудили до довічного ув'язнення росіянина, який вбив двох українських військових

В Німеччині засудили до довічного ув'язнення росіянина, який вбив двох українських військових

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ: На курському напрямку від початку доби відбулось 11 боїв, три з яких тривають

Зеленський: Партнери погоджуються, що Україну й Європу можна посилити за 3 роки

Путін бреше про ситуацію на Курщині, українські війська також стабілізували ситуацію в Донецькій області – Зеленський

Зеленський про візит Віткоффа до Москви: Не може бути на 100% відомо, про що там говорили

Зеленський закликає партнерів до подальшої роботи над контингентами та наполягає на їх розташуванні в Україні

ОСТАННЄ

Канцлер ФРН: Росія має припинити атаки і нарешті зробити мир можливим

Стубб: Коаліція охочих об'єднана і сповнена рішучості досягти тривалого і справедливого миру для України

Очільник КМВА пообіцяв скасувати розпорядження про підвищення тарифів на управління будинками

Спікер МЗС України назвав Лукашенка "тарганом" за образу на адресу Зеленського

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку російські загарбники здійснили 21 атаку, 20 вже відбито

Російські війська накопичують сили на прикордонні з Сумською областю та готуються до більш активних дій - ЦПД

Ексзаступник начальника УДО Чучковський арештований з правом застави, від нього вимагають показів на Порошенка - адвокат

Енергетики повертають світло в оселі на Дніпропетровщині і Одещині після атак

Генштаб ЗСУ: На курському напрямку від початку доби відбулось 11 боїв, три з яких тривають

Російські війська обстріляли Нікополь, загинула жінка, постраждала дівчинка

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА