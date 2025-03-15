Рішення німецьких парламентарів збільшити оборонні витрати свідчать про усвідомлення ЄС своєї геополітичної ролі - Климпуш-Цинцадзе

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Рішення німецьких парламентарів ухвалити зміни до Конституції, які збільшать оборонні витрати, говорять про усвідомлення ЄС своєї геополітичної ролі, вважає голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція “Європейська солідарність”).

“Українці очікувано переймаються перемовинами зі США… На цьому тлі особливої ваги набирають рішення з Європи, які підтверджують заяви про усвідомлення ЄС своєї геополітичної ролі. Учора наш комітет зустрічався з комітетом німецького Бундесрату з європейських справ, на яку запросили очільника комітету з європейських справ Бундестагу Антона Гофрайтера. Якраз на момент нашого спільного з Бундесратом засідання закінчилися перемовини між демократичними партіями ще діючого попереднього скликання німецького парламенту про те, що вони ухвалять зміни до Конституції, які дозволять суттєво збільшити оборонні витрати,” - розповіла Климпуш-Цинцадзе агентству “Інтерфакс-Україна” в суботу.

Вона пояснила, що оборонні витрати можуть включати в тому числі кібербезпеку і розвідку – тобто значно більше, ніж суто витрати на оборонну промисловість і озброєння Бундесверу. Климпуш-Цинцадзе нагадала, що партії схвалили також виділення 3 млрд євро на допомогу Україні у 2025 р., які раніше стали яблуком розбрату, спричинили розвал коаліції та запуск дочасних виборів у Німеччині.

“Християнські демократи, соціал-демократи та “зелені” домовилися про те, що більшість, яка є зараз у німецькому парламенті, проголосує ці історичні зміни. Німці ще до початку роботи нової коаліції вирішили зробити те, чого твердо уникали десятиліттями,” - зазначила голова комітету.

За словами Климпуш-Цинцадзе, німецькі колеги чітко оцінюють нинішню ситуацію та бачать Україну частиною безпеки всієї Європи.