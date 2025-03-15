Зеленський закликав залучати зв’язки по всьому світу, щоб примусити РФ до кроків заради миру

Президент України Володимир Зеленський на відеоконференції, організованій прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, закликав залучати зв’язки по всьому світу для досягнення миру.

«Нам треба об’єднати не лише Європу та «Велику сімку», але й усі інші країни світу заради миру. Багато з вас мають зв’язки по всьому світу: в Латинській Америці, Азії, Африці й Тихоокеанському регіоні. Ми хочемо завершити цю війну справедливо й остаточно та максимально активізували дипломатію, щоб цього досягти», - сказав він.

Зеленський наголосив, що Росія – це єдина перешкода, що стоїть на заваді миру, і це має зрозуміти світ.

«Я прошу вас говорити з усіма, від Бразилії до Китаю, від африканських держав до країн Азії, про те, що потрібен справжній мир. Мир завдяки силі. Мир через примушення Росії до всіх необхідних кроків заради миру», - заявив президент України.