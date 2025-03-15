Інтерфакс-Україна

Події

16:32 15.03.2025

Зеленський закликав посилювати санкції проти РФ, щоб змусити її зробити перші кроки до припинення війни

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Зеленський закликав посилювати санкції проти РФ, щоб змусити її зробити перші кроки до припинення війни

Президент України Володимир Зеленський на відеоконференції, організованій прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, закликав чинити тиск на Росію, щоб змусити її зробити хоча б перші кроки до припинення війни.

«Потрібні рішучі заходи, щоб зробити хоча б перші кроки до припинення війни. Сюди належать санкції – санкції проти Росії треба не лише зберігати, але й постійно посилювати. І я прошу вас зробити ці кроки й попрацювати над цим із вашими партнерами», - сказав він.

Зеленський також наголосив на необхідності сформувати чітку позицію щодо гарантій безпеки. «Безпека – це запорука встановлення надійного й тривалого миру», - пояснив він.

Крім того, він заявив про необхідність інвестицій в оборонне виробництво як в Україні, так і у країнах-партнерах. «Виробництво боєприпасів не має займати від 3 до 5 років, коли йдеться про вашу оборону і безпеку. Прошу вас робити це якнайшвидше», - сказав Зеленський.

Теги: #зеленський #санкції_рф

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