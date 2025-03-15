Інтерфакс-Україна

Події

15:06 15.03.2025

Фон дер Ляєн: Ми будемо підтримувати зміцнення України та її ЗС відповідно до нашої "стратегії дикобраза"

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Фон дер Ляєн: Ми будемо підтримувати зміцнення України та її ЗС відповідно до нашої "стратегії дикобраза"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками віртуальної зустрічі світових лідерів, організованої прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, підтвердила підтримку домовленості про припинення вогню та курс на зміцнення України та її Збройних сил.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку домовленості України про припинення вогню. Тепер Росія має продемонструвати, що вона готова підтримати припинення вогню, яке призведе до справедливого і тривалого миру", - написала вона у соціальній мережі Х у суботу.

При цьому президентка Єврокомісії зазначила, що "тим часом ми будемо підтримувати зміцнення України та її Збройних сил відповідно до нашої "стратегії дикобраза".

"Нарешті, ми активізуємо оборонні зусилля Європи в рамках програми "Переозброєння Європи", збільшуючи витрати на оборону", - додала вона.

Також фон дер Ляєн висловила вдячність прем'єр-міністру Великої Британії "за організацію сьогоднішньої зустрічі лідерів".

Раніше повідомлялося про віртуальну зустріч світових лідерів для обговорення підтримки України в суботу, 15 березня, її організував прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

"Стратегія дикобраза" (Porcupine Strategy) передбачає створення потужної оборонної спроможності країни, яка робить її максимально складною та витратною для агресора у випадку вторгнення.

Теги: #ляєн #coalition_of_the_willing

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