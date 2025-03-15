Інтерфакс-Україна

Події

14:57 15.03.2025

Прем’єр Нідерландів про відеоконференцію: Досягнута згода підтримки України і продовження тиску на РФ

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Прем’єр Нідерландів про відеоконференцію: Досягнута згода підтримки України і продовження тиску на РФ
Фото: https://x.com/MinPres

Учасники скликаної прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером відеоконференції досягли широкої згоди щодо продовження військової та фінансової підтримки України, заявив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

«Обнадійливо звучать і пропозиції США та України щодо тимчасового припинення вогню. Зараз важливо продовжувати чинити тиск на Росію, щоб вона сіла за стіл переговорів», - написав він у соцмережі Х в суботу.

Схооф заявив про необхідність продовжувати наполегливу роботу над новими європейськими санкціями.

«У той же час добре підготуватися до можливого наступного етапу, такого як зустріч військових планувальників наступного четверга в Лондоні, де Нідерланди також приєднаються в контексті гарантій безпеки», - написав він.

Теги: #нідерланди #coalition_of_the_willing

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