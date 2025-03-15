Трамп пообіцяв новини щодо переговорів з Україною та Росією 17 березня – ЗМІ

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пообіцяв, що в понеділок, 17 березня, з'являться новини щодо переговорів з Україною та РФ про припинення вогню. Він повідомив про це в інтервʼю журналістці Шеріл Еткіссон, відповідаючи на запитання про спілкування з Путіним.

"Ми маємо справу з ним, і я думаю, що це відбувається розумно. Ситуація дуже складна, ви знаєте, це кривава, жахлива війна. Я гадаю, все йде добре. Ви знаєте, що в нас є угода про припинення вогню з українцями. І ми намагаємося отримати це з Росією. І я думаю, що поки що все пройшло добре. Ми дізнаємося трохи більше в понеділок. І, я сподіваюся, це буде добре", - сказав Трамп.

Окрім того, виступаючи в Міністерстві юстиції, Трамп запевнив аудиторію, що знайшов переконливі аргументи в переговорах із Москвою.

"Зараз ми шукаємо припинення вогню з Росією. І в нас було кілька дуже хороших розмов про це. Ми отримали кілька дуже хороших відповідей… Я багато розмовляю з президентом Путіним про це. Я сказав: не роби цього. Не робіть цього. Не казатиму, що він сказав. Але якщо він повірив хоча б на 5% у те, що сказав я, то він сказав би, що я цього не робитиму", - заявив Трамп.

"І я гадаю, що він так і зробив… Я не хотів цього казати, поки не прийшов сюди. Я отримав гарні новини. Але ми повинні побачити, що станеться", - сказав Трамп.