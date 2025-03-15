Інтерфакс-Україна

Події

09:46 15.03.2025

У Білоцерківському районі Київщини через атаку дронів пошкоджено 7 приватних будинків

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У Білоцерківському районі Київщини через атаку дронів пошкоджено 7 приватних будинків

У Київській області в Білоцерківському районі внаслідок ворожої дронової атаки пошкоджено 7 приватних будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - написав він у телеграм в суботу.

Натомість у Києві повітряна тривога вночі не оголошувалась, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Проте на підступах до Києва було зафіксовано 21 ворожий БпЛА. 13 — знищено засобами ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір", - йдеться в повідомленні.

Теги: #атака_бпла_рф #київська_область

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