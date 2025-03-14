З початку доби Сили оборони відбили 123 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 123 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 п'ятниці.

“ Сьогодні російські загарбники завдали 70 авіаційних ударів, скинули 96 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 877 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах”, - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку де було зупинено 35 спроб ворога прорвати нашу оборону.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22003