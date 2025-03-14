Інтерфакс-Україна

Події

22:12 14.03.2025

Кількість поранених цивільних через атаку ворожої ракети в Кивому Розі зросла до одинадцяти - ОВА

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Кількість поранених мирних жителів внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу зросла до 11 людей, повідомляє станом на 22.06 начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Телеграм.

" Шестеро людей, постраждалих через атаку на Кривий Ріг, ушпиталені. У них черепно-мозкові травми, забої, різані рани. Загалом потерпілих вже 11. Серед понівеченого в місті – 4 багатоквартирні і стільки ж приватних будинків.", - написав Лисак.

Інформацію Лисака доповнив у своєму телеграм-каналі начальник Криворізької МВА Олександр Вілкул.

"Попередньо балістичні ракети Іскандер-М. Одне влучення в нічний клуб у щільній багатоповерховій забудові. Тут Штаб допомоги людям розгортаємо у найближчій школі - її візуально видно. Укриття є. Друге влучення в об'єкт цивільної інфраструктури. Штаб допомоги розгортаємо у тому самому місці, де раніше при прильотах у тому квадраті. Укриття є", - написав Вілкул

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/20144

https://t.me/vilkul/9970

Теги: #поранені #кривий #ріг #атака

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