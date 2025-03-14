Інтерфакс-Україна

Події

21:43 14.03.2025

Економічний форум Люблінського трикутника стартував у Варшаві - Чернишов

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Економічний форум Люблінського трикутника стартував у Варшаві - Чернишов

Віцепрем’єр-міністр України - міністр національної єдності Олексій Чернишов взяв участь у відкритті Економічного форуму Люблінського трикутника у Варшаві, повідомляє телеграм-канал Міннацєдності у п'ятницю.

Олексій Чернишов наголосив, що форум став ще одним кроком до зміцнення партнерства між країнами, залучення інвестицій і розвитку всього регіону.

"Сьогодні ми разом будуємо майбутнє сильної Європи. Україна цінує підтримку Польщі та Литви — у військовій, економічній і гуманітарній сферах. Ваша солідарність допомагає нам вистояти, перемогти та відновити країну", - зазначив Чернищов.

 

Теги: #польща #форум #литва

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