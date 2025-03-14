Членство в ЄС є пунктом номер один економічних гарантій для України, але рішення блокує Угорщина – Зеленський

Рішення щодо членства України в ЄС блокує лише Угорщина, але вона буде орієнтуватися на політику США, переконаний президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується Європейського Союзу: рішення щодо членства України в ЄС блокує одна країна. Ця країна – Угорщина", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п'ятницю.

Він відзначив, що кінцевою угодою закінчення війни будуть гарантії, серед яких економічні гарантії, і про це знають американські партнери.

"Пункт номер економічних гарантій для України – членство в ЄС. Без альтернатив і без обговорення. Ні США, ні члени Європейського Союзу, які також про це знають, ніхто не проти. Всі підтримують це, крім однієї країни. Я думаю, що Угорщина буде дивитись на політику США", - сказав президент України.

Зеленський висловив переконання, що після закінчення війни США буде дуже зацікавлена у відбудові України, як і країни, особливо Німеччина.