Україна представить свою позицію на саміті європейських партнерів в суботу
Україна представить свою позицію та реальну інформацію про ситуацію на фронті на саміті європейських партнерів, який відбудеться у суботу, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Завтра відбудеться саміт європейських партнерів: ми представимо нашу позицію та реальну інформацію про те, що відбувається – відбувається на фронті, також відбувається в Курській області та в усіх наших контактах з партнерами", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.
За його словами, пріоритетами є безпека, мир і незалежність України.