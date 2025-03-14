Україна представить свою позицію на саміті європейських партнерів в суботу

Україна представить свою позицію та реальну інформацію про ситуацію на фронті на саміті європейських партнерів, який відбудеться у суботу, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Завтра відбудеться саміт європейських партнерів: ми представимо нашу позицію та реальну інформацію про те, що відбувається – відбувається на фронті, також відбувається в Курській області та в усіх наших контактах з партнерами", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.

За його словами, пріоритетами є безпека, мир і незалежність України.