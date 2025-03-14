В Канаді офіційно склав присягу новий Кабінет міністрів – ЗМІ

Лідер Ліберальної партії Канади Марк Карні та його уряд у п'ятницю склали присягу, Карні офіційно став прем'єр-міністром країни після відставки Джастіна Трюдо, повідомляє СВС.

"Карні був приведений до присяги і став 24-м прем'єр-міністром Канади", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що найближчими днями він оголосить про проведення парламентських виборів.

В його уряді більшість міністрів зберегли свої посади, зокрема міністр оборони Білл Блер і міністерка закордонних справ Мелані Жолі. Також до його кабінету повернулась Христя Фріланд, вона очолить Міністерство транспорту і внутрішньої торгівлі.

За інформацією мовника, Карні – канадський економіст, фінансист і громадський діяч, колишній керівник канадського і британського центробанків, а також був позаштатним радником Трюдо. З 9 березня 2025 року є лідером правлячої Ліберальної партії Канади (LPC). Раніше не обіймав політичних постів і не мав місця в парламенті.

Карні виступає за зниження податків для середнього класу, збільшення витрат на охорону здоров'я та освіту, заміну податку на викиди вуглецю програмою стимулювання впровадження поновлюваних джерел енергії. Підтримує плани будівництва додаткової інфраструктури для експорту скрапленого природного газу в Європу та Азію. Висловлюється за збільшення оборонних видатків до рівня в 2% від ВВП і вище, як цього вимагають стандарти НАТО (у 2023 р. асигнування на оборону Канади становили 1,3% від ВВП), і розширення військової присутності Канади в Арктиці. Вважає за необхідне запроваджувати мита у відповідь на аналогічні кроки США.

Марку Карні 59 років, він народився в місті Форт-Сміт на північному заході Канади. Здобув освіту в Гарварді, а потім в Оксфордському університеті, де вивчав економіку. Його кар'єра почалася у фінансовому секторі; він працював у великих міжнародних організаціях, включно з відділеннями інвестиційного банку Goldman Sachs.

У 2008 році був призначений головою Банку Канади. Цей період став вирішальним для його кар'єри, оскільки тоді почалася глобальна фінансова криза.

У 2013 році Карні перейшов на посаду керівника Банку Англії. Він став першою людиною на цій посаді, яка не є британцем. У листопаді 2018 року набув британського громадянства.

2020 року Карні став спецпосланцем ООН у боротьбі зі зміною клімату і з фінансів, виступаючи за те, щоб фінансовий сектор інвестував у досягнення нульового рівня викидів.

Під час пандемії COVID-19 Карні консультував уряд прем'єра Канади Джастіна Трюдо з питань відновлення економіки.

Зрештою Карні повернувся в Канаду і зайнявся політикою. 16 січня 2025 р. оголосив, що балотуватиметься на посаду лідера ЛПК: на початку січня глава ЛПК і прем'єр Джастін Трюдо оголосив, що піде у відставку, щойно партія знайде йому заміну. На внутрішньопартійних виборах 9 березня 2025 р. Карні здобув перемогу, набравши 85,9% голосів членів партії.