Інтерфакс-Україна

Події

18:56 14.03.2025

Шмигаль та глава МЗС Австрії обговорили допомогу Україні, санкції проти РФ та економічну співпрацю між двома країнами

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Шмигаль та глава МЗС Австрії обговорили допомогу Україні, санкції проти РФ та економічну співпрацю між двома країнами
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/9713

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з главою Міністерства закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер у ході її візиту до Києва у п’ятницю, під час якої, зокрема, обговорили допомогу Австрії Україні, санкції проти РФ та економічну співпрацю між двома країнами.

"Високо цінуємо непохитну підтримку України з боку австрійського Уряду та народу в усіх сферах. Під час свого візиту в Київ пані Майнл-Райзінгер оголосила, що Австрія виділить Україні 5 млн євро на розмінування і 2 млн євро в межах ініціативи Grain from Ukraine", - дописав Шмигаль у телеграм.

Очільник уряду наголосив, що обговорено подальші санкції проти РФ та використання заморожених російських активів.

"Подякував також за підтримку санкцій проти росії. Розраховуємо, що санкційний тиск на агресора надалі посилюватиметься… Наголосив на важливості конфіскації заморожених російських активів. Це стане вагомим ресурсом для відбудови нашої країни", - зазначив Шмигаль.

Також сторони обговорили економічну співпрацю та візит австрійської бізнес-делегації до Києва.

"Торкнулися теми економічної співпраці. Австрія є одним із найбільших інвесторів в Україні. Очікуємо на візит австрійської бізнес-делегації до Києва, аби скоординувати нашу співпрацю на майбутнє. За словами пані міністра, багато австрійських компаній зацікавлені в партнерстві та інвестуванні в Україну. Запросив їх також долучатися до проєктів відбудови", - дописав прем'єр.

Він зазначив, що у цьому контексті порушили питання створення спеціального представника щодо України, аби краще координувати нашу співпрацю в цій сфері.

Шмигаль подякував австрійській стороні за підтримку євроінтеграційних прагнень України.

"Особливо вдячні за підтримку наших європейських прагнень. Обговорили сьогодні детально цей напрямок та наші подальші кроки на євроінтеграційному шляху. Дякую Австрії за готовність допомагати", - зазначив він.

Також прем'єр-міністр подякував Майнль-Райзінгер за підтримку України під час повномасштабної агресії РФ.

"Отримав запевнення від Беате Майнл-Райзінгер, що Австрія надалі підтримуватиме Україну. Дякуємо за те, що стоїте пліч-о-пліч з українським народом у нелегкі часи повномасштабної агресії росії", - резюмував Шмигаль.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер приїхала в п`ятницю до Києва. Одразу після прибуття вона разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою поклали квіти до стіни пам’яті загиблим українським військовим.

Теги: #австрія #шмигаль

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