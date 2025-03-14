У найхолодніший місяць зими середня вартість опалення в Києві становила 27,6 грн за 1 кв. м – КМДА

Через суттєве похолодання в лютому, що тривало кілька тижнів, середньодобова температура склала -3.7°. Зниження температури повітря вплинуло на обсяги споживання тепла будинками. У багатоповерхівках, де проведені енергоефективні заходи, для обігріву осель знадобилось приблизно на чверть менше теплової енергії, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Середньозважена вартість опалення одного квадратного метра в Києві в лютому становила 27,6 грн. Наприклад, платіжка для типової двокімнатної квартири площею близько 50 кв. м на бульв. Тараса Шевченка, 36-Б склала 1 330 грн. Мешканці будинків, де проведені енергоефективні заходи, змогли значно заощадити в найхолодніший місяць зими. Економія в таких будинках склала від 15 до 25%", - вказується у повідомленні.

Відзначається, що одним із будинків-рекордсменів з економії в лютому стала багатоповерхівка на вул. Райдужній, 37 у Дніпровському районі. Двокімнатна квартира площею 50,9 кв. м сплатила за тепло 1 045 грн. Середня вартість опалення в будинку склала 20,52 грн/кв. м. У межах міської програми з енергоефективності тут виконали реконструкцію індивідуального теплового пункту, встановили прилади обліку, модернізували інженерні та електричні мережі, замінили вікна та двері.

Також значно заощадили мешканці будинку на просп. Оболонському, 5-А. Середня вартість опалення в будинку склала 21 грн за 1 кв. м. Тут реконструювали індивідуальний тепловий пункт та модернізували інженерні мережі.

До трійки лідерів з економії входить будинок на просп. Володимира Івасюка, 15-Б з вартістю опалення на рівні 22 грн за 1 кв. м. Тут реконструювали індивідуальний тепловий пункт, модернізували інженерні мережі та замінили вікна і двері.

"Заощадження стало можливим завдяки енергоефективним заходам. Наразі міська влада пропонує для багатоквартирних будинків чотири програми з модернізації та енергоефективності. За посиланням https://e.surl.li/iskfek можна дізнатись про умови участі та обрати програму", - підкреслили у КМДА.