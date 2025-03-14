Інтерфакс-Україна

Події

13:23 14.03.2025

У найхолодніший місяць зими середня вартість опалення в Києві становила 27,6 грн за 1 кв. м – КМДА

2 хв читати
У найхолодніший місяць зими середня вартість опалення в Києві становила 27,6 грн за 1 кв. м – КМДА

Через суттєве похолодання в лютому, що тривало кілька тижнів, середньодобова температура склала -3.7°. Зниження температури повітря вплинуло на обсяги споживання тепла будинками. У багатоповерхівках, де проведені енергоефективні заходи, для обігріву осель знадобилось приблизно на чверть менше теплової енергії, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Середньозважена вартість опалення одного квадратного метра в Києві в лютому становила 27,6 грн. Наприклад, платіжка для типової двокімнатної квартири площею близько 50 кв. м на бульв. Тараса Шевченка, 36-Б склала 1 330 грн. Мешканці будинків, де проведені енергоефективні заходи, змогли значно заощадити в найхолодніший місяць зими. Економія в таких будинках склала від 15 до 25%", - вказується у повідомленні.

Відзначається, що одним із будинків-рекордсменів з економії в лютому стала багатоповерхівка на вул. Райдужній, 37 у Дніпровському районі. Двокімнатна квартира площею 50,9 кв. м сплатила за тепло 1 045 грн. Середня вартість опалення в будинку склала 20,52 грн/кв. м. У межах міської програми з енергоефективності тут виконали реконструкцію індивідуального теплового пункту, встановили прилади обліку, модернізували інженерні та електричні мережі, замінили вікна та двері.

Також значно заощадили мешканці будинку на просп. Оболонському, 5-А. Середня вартість опалення в будинку склала 21 грн за 1 кв. м. Тут реконструювали індивідуальний тепловий пункт та модернізували інженерні мережі.

До трійки лідерів з економії входить будинок на просп. Володимира Івасюка, 15-Б з вартістю опалення на рівні 22 грн за 1 кв. м. Тут реконструювали індивідуальний тепловий пункт, модернізували інженерні мережі та замінили вікна і двері.

"Заощадження стало можливим завдяки енергоефективним заходам. Наразі міська влада пропонує для багатоквартирних будинків чотири програми з модернізації та енергоефективності. За посиланням https://e.surl.li/iskfek можна дізнатись про умови участі та обрати програму", - підкреслили у КМДА.

Теги: #київ #вартість #опалення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:08 14.03.2025
Нова глава МЗС Австрії прибула до Києва

Нова глава МЗС Австрії прибула до Києва

03:17 14.03.2025
Суд зобов’язав Мінкульт передати костел парафії: ухвалено остаточне рішення

Суд зобов’язав Мінкульт передати костел парафії: ухвалено остаточне рішення

13:49 12.03.2025
Рішення про можливі зміни в роботі транспорту під час тривоги мають доопрацювати до наступного засідання Ради оборони Києва

Рішення про можливі зміни в роботі транспорту під час тривоги мають доопрацювати до наступного засідання Ради оборони Києва

21:06 10.03.2025
Очільник Київської МВА вимагає звільнити міських чиновників-фігурантів розслідування земельної корупції

Очільник Київської МВА вимагає звільнити міських чиновників-фігурантів розслідування земельної корупції

16:22 10.03.2025
Відключення опалення в Києві залежатиме від температурних показників – КМДА

Відключення опалення в Києві залежатиме від температурних показників – КМДА

08:05 10.03.2025
ППО знищила 12 з 16-ти ворожих БпЛА на підступах до Києва - КМВА

ППО знищила 12 з 16-ти ворожих БпЛА на підступах до Києва - КМВА

21:59 09.03.2025
Пасажир потрапив під поїзд на ст. м. "Вирлиця", три станції "зеленої" лінії закриті на вхід

Пасажир потрапив під поїзд на ст. м. "Вирлиця", три станції "зеленої" лінії закриті на вхід

17:18 09.03.2025
Рятувальники ліквідовують пожежу в екосистемі Дарницького району

Рятувальники ліквідовують пожежу в екосистемі Дарницького району

07:49 09.03.2025
Перевірки паркування на місцях для осіб з інвалідністю посиляться й стануть систематичними

Перевірки паркування на місцях для осіб з інвалідністю посиляться й стануть систематичними

11:17 07.03.2025
Три температурні рекорди зафіксовано в Києві 6 березня

Три температурні рекорди зафіксовано в Києві 6 березня

ВАЖЛИВЕ

Поліція спростувала інформацію щодо того, що вбивця Ганула здався правоохоронцям

Поліція просить допомогти з розшуком чоловіка, причетного до вбивства активіста Ганула

Викиди, пов'язані з війною, зросли на 30% у 2024 році порівняно з попередніми роками – глава Міндовкілля

Середньорічна температура в Україні може зрости ще на 1°C до 2040 року – глава Міндовкілля

Глава МВС про вбивство активіста Ганула в Одесі: Є зачіпки, стрілець не був одягнутий у військову форму

ОСТАННЄ

УЦОЯО затвердив загальні характеристики тестів ЄВІ-2025 для вступників до магістратури

Кабмін висловив намір не ставати учасником угоди з Білоруссю про співробітництво в галузі вищої та післядипломної освіти

Кабмін погодив експериментальний проєкт з надання держдопомоги на навчання дітям осіб, які захищали незалежність України

Суд дозволив БЕБ провести спецрозслідування щодо співвласниці Айбокс Банку Шевцової

ЄС виключив із санкційного списку чотирьох громадян РФ

Україна розраховує на укладання договору з Болгарією про купівлю обладнання для ХАЕС-3,4 – глава Міненерго

На заході і півночі України на вихідних дощі, місцями з мокрим снігом

Швеція надає 100 мільйонів шведських крон Українському Червоному Хресту

Міносвіти, Мінсоцполітики і Мінкультури все ще не запустили роботу кадрових резервів для роботи на деокупованих територіях

Сибіга: Зараз час на дипломатію, але вона має опиратися на міцну українську армію

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА