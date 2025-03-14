Зеленський відзначив держнагородами більше 300 воїнів

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про вручення державних нагород триста одному військослужбовцю із різних бригад ЗСУ.

"Щойно підписав укази про відзначення наших воїнів державними нагородами. Триста один військовослужбовець із різних бригад Збройних сил України. П’ять Героїв України. І майже щодня такі укази. Це абсолютно заслужена вдячність і шана нашої держави нашим хлопцям і дівчатам, нашим чоловікам і жінкам, які встали на захист української держави й незалежності", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Відповідні укази №160/2025 і №161/2025 від 13 березня опубліковано на сайті президента.

Зеленський подякував усім українським воїнам, добровольцям, героям різних часів, які боролися заради того, щоб Україна була у світі.

Президент наголосив, що незважаючи на три роки повномасштабної війни Росії проти України, понад 11 років намагань Росії знищити нашу державність "Україна зберігає свою свободу, і ми робимо все, щоб гарантувати для України надійну безпеку й достойний мир. І це можливо виключно завдяки нашим людям – усім тим українцям і українкам, хто пов'язав свою долю із захистом нашої держави, хто б'ється заради українського народу та нашої власної, незалежної держави".

Президент подякував усім українським воїнам, добровольцям, героям різних часів, які боролися заради того, щоб Україна була у світі.

14 березня щорічно в Україні відзначається День добровольців. Цю річницю встановила Верховна Рада України у 2017 році з метою вшанування мужності та героїзму тих, хто захищав незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.