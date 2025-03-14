Інтерфакс-Україна

Події

06:32 14.03.2025

Спецпредставник США з питань Близького Сходу Віткофф повертається після переговорів у Москві - Волтц

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Радник Білого дому питань з національної безпеки Майк Волтц заявив у ефірі Fox News, що мав розмову з спецпредставником Стівом Віткоффом, який повертається з переговорів у Москві.

"Я розмовляв зі своїм колегою, який знаходиться там. Він повертається назад, щоб ми могли оцінити це та обговорити із президентом Трампом, який ухвалить рішення щодо наступних кроків", - сказав Волтц в інтерв'ю Fox News.

Джерело: https://www.foxnews.com/video/6370002829112

Теги: #рф #переговори #сша

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