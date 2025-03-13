Зеленський: У час Рамадану може з'явитись можливість почати робити сильні дипломатичні кроки заради миру

Президент Володимир Зеленський привітав мусульман України з Рамаданом та висловив надію, що саме в цей час може з'явитися можливість почати реальні дипломатичні кроки заради миру та гарантування безпеки.

"У нас в Україні продовжується наша нова традиція – традиція іфтару. Це традиція нашої поваги та вдячності українській мусульманській спільноті, усім нашим людям, які відзначають Рамадан", - написав він у телеграм у четвер.

"Цього року саме на час Рамадану припали наші дипломатичні зусилля, зусилля наших партнерів, щоб наблизити мир. Відбулася дуже успішна зустріч дипломатичних представників України та Америки – і, до речі, в мусульманській країні, яка надала майданчик для розмови", зазначив президент України.

"І так може вийти – якщо тиску Америки на Росію буде достатньо, – що саме в час Рамадану з'явиться можливість почати робити сильні дипломатичні кроки заради миру, почати створювати план реального завершення війни та гарантування безпеки", - наголосив він.

"Ми в Україні всі сподіваємося, що ця міжнародна робота спрацює і тиша в небі, на морі й на фронті допоможе миру. І ми вдячні всім партнерам, які нас підтримують", - додав він.