Україна проінформувала ключових європейських партнерів про результати перемовин у Джидді – Жовква

Європа має бути присутньою за столом мирних перемовин, тому Україна проінформувала ключових європейських партнерів про результати перемовин у Джидді, повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Європейські партнери мають бути вже на нинішньому етапі (переговорного процесу – ІФ-У). Ми безумовно після наших переговорів у Джидді проінформували наших ключових європейських партнерів про результати. Я маю на увазі такі країни, як Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія. Всі проінформовані наші партнери у країнах Північної Європи, країнах Балтії", - сказав Жовква в ексклюзивному інтерв’ю для "Інтерфакс-Україна" у четвер ввечері.

Він наголосив на важливості визначення представника Європи, який братиме активну участь у цих переговорах.



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