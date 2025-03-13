Інтерфакс-Україна

Події

19:50 13.03.2025

Заступник очільника Офісу президента провів ряд зустрічей з польськими високопосадовцями, обговорювали співпрацю Києва та Варшави

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Заступник керівника Офісу президента України Ігор Брусило відвідав Варшаву й провів низку зустрічей із польськими високопосадовцями, основна тема переговорів – результати зустрічі делегацій України та США у Джидді, повідомила пресслужба Офісу президента.

"Україна демонструє конструктивний підхід до переговорного процесу. Важливо, що відтепер Росія має взяти на себе зобов’язання з наближення миру", – наголосив Ігор Брусило, якого цитує пресслужба на сайті у четвер.

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Зокрема, відбулася зустріч із керівником Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Войцехом Колярським. Він висловив підтримку домовленостей, яких вдалося досягти у Саудівській Аравії. "Під час усіх міжнародних контактів президент Польщі підкреслює чітку позицію: Росія не повинна виграти в цій війні", – сказав Колярський.

Крім того, сторони відзначили прогрес у розв’язанні проблемних питань спільної історії, а також обговорили перспективи відновлення роботи Консультаційного комітету президентів України та Польщі для ефективної взаємодії між офісами глав держав.

Під час зустрічі з керівником Бюро національної безпеки Польщі генералом Даріушем Луковським ішлося про спільні зусилля для наближення справедливого й тривалого миру. Луковський підтвердив, що вже відновилася робота логістичного хабу в Жешуві, звідки американську військову допомогу транспортують до України.

"Польська сторона під час усіх контактів з американськими партнерами наголошує, що Росія є агресором, тож жодні рішення щодо врегулювання не мають ухвалюватися без участі України", – додав він.

Брусило й заступник міністра закордонних справ Польщі Якуб Вишневський обговорили співпрацю в міжнародних організаціях. Польська сторона підтвердила готовність продовжити допомогу Україні, зокрема в межах відбудови, а також консультативної підтримки щодо децентралізації та передвступних переговорів з ЄС.

На зустрічі з ректором Варшавського університету Алойзи Новаком ішлося про навчання українських студентів і роботу українських науковців в університеті, а також про перспективи поглиблення співпраці з українськими закладами вищої освіти.

"Цей візит засвідчив непохитність стратегічного партнерства між Україною та Польщею. Ми високо цінуємо принципову позицію польських колег щодо підтримки України на міжнародній арені та їхню готовність і надалі сприяти нашій державі на шляху до миру, безпеки та європейської інтеграції", – підсумував Брусило.

Теги: #польща #співпраця

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