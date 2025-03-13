АРМА отримало в управління пов'язаний з Коломойським і Боголюбовим зерновий термінал біля Одеси

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало в управління об’єкти нерухомого майна ТОВ "Агротермінал Логістік", що пов`язане з структурами Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду Києва, повідомила керівник агентства Олена Дума у Telegram.

Вона зауважила, що це рішення було прийняте у рамках кримінального провадження, слідство в якому здійснює Бюро економічної безпеки (БЕБ) України. Передача активу в управління АРМА зумовлена розслідуванням незаконних дій службових осіб декількох компаній, в тому числі ПАТ КБ "ПриватБанк", серед яких фігурують колишні власники банку, зокрема, Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

За інформацією слідства, у 2016 році вони здійснили протиправні дії щодо заставного майна – морського перевантажувально-складського комплексу зернових вантажів, який перебував у заставі Національного банку України за іпотечним договором. Крім того, орган досудового розслідування досліджує факти ухилення від сплати податків у 2022-2024 роках посадовими особами згаданих підприємств. Це все призвело до ненадходження значних коштів до державного бюджету України, наголосила Дума.

Вона нагадала, що ТОВ "Агротермінал Логістік" — це українська компанія, яка спеціалізується на наданні логістичних послуг у сільгоспсекторі. Вона забезпечує перевалку, зберігання та транспортування зернових культур, створюючи ефективний логістичний ланцюг для аграріїв. Активи компанії становлять єдиний цілісний майновий комплекс, а саме: морський перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів з причалом, який за рішенням суду і було передано в управління АРМА.

Наразі АРМА розпочала процедуру пошуку управителя для переданого активу. Першим етапом стане проведення Південним МТУ АРМА його огляду, що дозволить зібрати необхідну інформацію про технічний стан та можливі механізми ефективного управління.

Крім того, АРМА вже надіслало запит до Офісу генерального прокурора щодо отримання додаткової інформації з матеріалів кримінального провадження, звернулося до БЕБ України для сприяння Південному МТУ АРМА у частині надання доступу до переданих активів.

Після завершення огляду АРМА оголосить конкурс на пошук суб’єкта оціночної діяльності для визначення вартості активу, а також пошук управителя. Наступним кроком стане проведення конкурсу на Prozorro для обрання переможця конкурсу, який зможе забезпечити ефективне використання комплексу та його економічну прибутковість для країни, пояснили в АРМА.