Інтерфакс-Україна

Події

18:02 13.03.2025

Вірменія та Азербайджан узгодили текст мирної угоди

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Вірменія та Азербайджан узгодили текст мирної угоди

Вірменія прийняла пропозиції Азербайджану щодо двох невирішених статей проєкту мирної угоди, що означає завершення переговорного процесу.

"Таким чином, мирна угода готова до підписання. Республіка Вірменія готова розпочати консультації з Азербайджанською Республікою щодо часу та місця підписання Угоди", – йдеться в тексті заяви, опублікованої на офіційній сторінці Міністерства закордонних справ Вірменії у четвер.

Єреван також зазначив, що запропонував зробити спільну заяву про узгодження документа, проте Баку "віддав перевагу односторонній заяві".

Раніше міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов повідомив, що Вірменія погодилася на останні поправки. За його словами, наступним кроком має стати вилучення з Конституції Вірменії пунктів, які Азербайджан розцінює як територіальні претензії, а також розпуск Мінської групи ОБСЄ.

Теги: #азербайджан #мирна_угода #вірменія

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