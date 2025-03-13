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14:42 13.03.2025

ЄСПЛ назвав Україну винною у справі про події 2 травня 2014 р., але визнав вплив Росії, – ЗМІ

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ЄСПЛ назвав Україну винною у справі про події 2 травня 2014 р., але визнав вплив Росії, – ЗМІ

Європейський суд з прав людини після розгляду низки позовів щодо бездіяльності держави Україна під час зіткнення проросійських та проукраїнських активістів у Одесі 2 травня 2014 року визнав, що уряд України винний у подіях та має сплатити компенсації родинам позивачів, втім, зазначив вплив російської пропаганди на перебіг подій, повідомляє "Європейська правда".

Позивачі, серед яких – родичі 25 загиблих того дня, а також троє людей, що вижили після пожежі, та родичі двох проукраїнських активістів, які загинули від вогнепальних поранень, звернулися з кількома позовами до ЄСПЛ що до подій 2 травня 2014 року, що почалися з нападу проросійських сепаратистів із так званого "антимайдану" на учасників проукраїнської демонстрації. Зіткнення та вбивства учасників проукраїнської ходи пізніше призвели до штурму демонстрантами табору "атимайданівців" на Куликовому полі, та пожежі у будинку профспілок, у якій загинули кількадесят прибічників "антимайдану".

Усі позивачі висунули претензії на адресу України, передусім через бездіяльність влади, наголошуючи, що держава могла би запобігти трагічним наслідкам. Суд наголосив, що не ідентифікує постраждалих за ідеологічними уподобаннями.

Втім, ЄСПЛ вважає що Україна несе відповідальність як держава, за події, що трапилися. Суд також наголосив, що навіть згодом Україна не намагалася добросовісно переслідувати місцевих посадовців, дії яких призвели до численних жертв.

Суд наголосив, що одеська поліція "не зробила практично нічого", щоби запобігти нападу на протестувальників, який відбувався із використанням вогнепальної зброї. Зокрема, одеська поліція проігнорувала численні оперативні дані про підготовку безладів, стверджує ЄСПЛ із посиланням на наявні підтвердження цього.

"Основний обов'язок влади полягав у тому, щоб робити все можливе, для запобігання ризику насильства", – заявив Суд.

Також Суд вважає доведеним, що "доправлення пожежних машин на місце пожежі було навмисно затримане на 40 хвилин, а поліція не втрутилася, щоб допомогти евакуювати людей" з будинку профспілок. Також ЄСПЛ визнав, що місцева влада під виглядом "прибирання" свідомо знищувала докази на місці трагедії.

В ЄСПЛ вказали, що безпосередньо відповідальні за події – заступник керівника регіональної поліції Володимир Фучеджи та керівник обласного управління ДСНС Володимир Боделан, згодом втекли до Росії, але під час їх перебування в Одесі проти них не висували ніяких звинувачень.

Втім, Суд кількаразово наголосив у тілі рішення та у його висновках, що першочерговим винуватцем подій є Росія та її діяльність з дестабілізації України. "Суд вважає, що дезінформація та пропаганда з боку Росії відіграли свою роль у трагічних подій... Невиправданій хвилі насильства передувало постійне поширення агресивної та емоційно забарвленої дезінформації та пропаганди про нову українську владу та прихильників Майдану від російської влади та медіа", – йдеться у рішенні.

З огляду на це, Суд визнав Україну винною у порушенні статті Європейської конвенції з прав людини про право на життя. Українська держава має виплатити по EUR 15 тис компенсації родичам кожного із загиблих, по EUR 12 тис – трьом позивачам, які вижили, але зазнали серйозних опіків.

Найвищу компенсацію, EUR 17 тис., отримає донька Михайла В'ячеславова, що згорів у Будинку профспілок, оскільки вона скаржилася також на безпідставну тривалу відмову влади видати їй тіло батька для поховання.

РФ не була стороною позову у скаргах позивачів.

Теги: #єспл #2_травня

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