Події

14:17 13.03.2025

Зеленський заслухав доповідь української делегації щодо перемовин у Саудівській Аравії

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Зеленський заслухав доповідь української делегації щодо перемовин у Саудівській Аравії
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації про зустріч із представниками США у Саудівській Аравії, зокрема хід перемовин і ключові аспекти.

"Добре, що розмова була максимально конструктивною. Україна налаштована на швидкий рух до миру, і ми готові виконати свою частину роботи для того, щоб створити всі можливості для надійного, тривалого й достойного миру. Команди – молодці: була відновлена оборонна допомога та допомога розвідданими", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

За словами президента, представники України поінформували американську сторону щодо принципових українських позицій.

"Україна була готова до тиші в небі та на морі, але американська сторона запропонувала тишу й на землі. Україна сприймає цю пропозицію. Важливе питання – це контроль, і ми вдячні американській стороні за готовність організувати технічні аспекти контролю", - зауважив Зеленський.

Окрім того, учасники доповіді обговорили потребу в гарантуванні безпеки, взаємодію з європейськими партнерами та подальші спільні кроки.

Зеленський зауважив, що "уже понад добу світ не чує змістовної відповіді з Росії щодо пропозицій, які пролунали".

"І це знову підтверджує, що саме Росія прагне продовжувати війну та намагатиметься максимально відтягнути настання миру. Сподіваємося, що тиску Сполучених Штатів вистачить, щоб примусити Росію до завершення війни", - наголосив президент.

Він додав, що Україна готова й надалі конструктивно працювати з усіма партнерами, які прагнуть допомагати наблизити мир.

Зеленський подякував Саудівській Аравії та спадкоємному принцу Мухаммаду бін Салману аль Сауду за організацію майданчика для роботи делегацій.

Теги: #саудівська_аравія #делегація #зеленський

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