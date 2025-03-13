Україна отримала 2,5 млрд канадських доларів у межах ініціативи G7 ERA

Україна отримала 2,5 млрд канадських доларів (близько $1,7 млрд) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Зазначені кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів, спрямуємо на пріоритетні потреби державного бюджету", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

За його словами, це перший транш від Канади, яка загалом виділила 5 млрд канадських доларів на ERA, що передбачає надання Україні фінансових ресурсів за рахунок прибутків від заморожених російських активів.