Дрони ГУР атакували виробництво БпЛА в Калузькій області - джерела

Ввечері 12 березня українські безпілотники далекої дії здійснили атаку по місцю виробництва БПЛА в с. Обухово Дзержинського району Калузької області РФ.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони, виробничі лінії для збірки безпілотників окупанти розмістили в цехах заводу "Калузький газобетон". Про потужні вибухи та пожежу на заводі повідомили місцеві мешканці у соцмережах. Очевидці встигли зафіксувати на відео та розмістити в пабліках відео влучання та сильної пожежі на території заводу.

Повідомляють, що через атаку БПЛА в аеропорту Калуги був введений план "Ковёр", усі рейси були скасовані з 21:00 12 березня до 06:00 13 березня.

У четвер вранці губернатор Калузької області підтвердив нічну атаку безпілотників на регіон, влучання у промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт зв'язку та енергетики.