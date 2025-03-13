Події

13:07 13.03.2025

Дрони ГУР атакували виробництво БпЛА в Калузькій області - джерела

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Ввечері 12 березня українські безпілотники далекої дії здійснили атаку по місцю виробництва БПЛА в с. Обухово Дзержинського району Калузької області РФ.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони, виробничі лінії для збірки безпілотників окупанти розмістили в цехах заводу "Калузький газобетон". Про потужні вибухи та пожежу на заводі повідомили місцеві мешканці у соцмережах. Очевидці встигли зафіксувати на відео та розмістити в пабліках відео влучання та сильної пожежі на території заводу.

Повідомляють, що через атаку БПЛА в аеропорту Калуги був введений план "Ковёр", усі рейси були скасовані з 21:00 12 березня до 06:00 13 березня.

У четвер вранці губернатор Калузької області підтвердив нічну атаку безпілотників на регіон, влучання у промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт зв'язку та енергетики.

Теги: #калузька_область #атака #бпла

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