Літак посланця Трампа Віткоффа прибув до Москви – ЗМІ

Літак посланця президента Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф здійснив посадку в Москві, де очікується його можлива зустріч з президентом Володимиром Путіним, повідомляє Bild у четвер.

"Спецпосланець Трампа Стів Віткофф приземлився в Москві, де його чекають для переговорів із Володимиром Путіним. Мета Віткоффа – переконати його погодитися на припинення вогню в Україні", - йдеться в повідомленні в Телеграмі.

За інформацією видання, літак Віткоффа Gulfstream G650ER вилетів із Катару вночі і приземлився в московському аеропорту Внуково (VKO) приблизно о 11:30 за київським часом.