Два приватні будинки в Бориспільському районі пошкоджені через ворожу атаку дронів

У Бориспільському районі Київської області через атаку ворожих безпілотників пошкодження отримали два приватних будинки, повідомив голова ОВА Микола Калашник.

"Ворог не припиняє нічні атаки БпЛА на Київщину. В Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено два приватні будинки. В будівлях вибиті вікна", - написав він у телеграмі.

Разом з тим, постраждалих серед населення немає та влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.