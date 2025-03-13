Шестеро людей постраждали та одна загинула внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини – Прокудін

Російські війська у середу обстріляли Херсонську область, внаслідок одна людина загинула та шестеро постраждали, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Велетенське, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Понятівка, Берислав, Червоний Яр, Монастирське, Новоолександрівка, Українка, Новоберислав, Тягинка, Бургунка, Придніпровське, Наддніпрянське, Інженерне, Кізомис, Новорайськ, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Зміївка, Іванівка, Костирка, Львове, Микільське, Миколаївка, Нововоронцовка, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Понятівка, Токарівка, Томарине та місто Херсон", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 - дістали поранення.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 20 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід та приватні автомобілі.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/6697