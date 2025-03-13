McDonald’s Україна повертає сніданки в деяких містах

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s повідомило, що після тестового режиму сніданків у Вінниці розпочато поетапний запуск ранкового меню в інших містах України.

Як розповіли у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна", від сьогодні, 13 березня, поснідати ранковими стравами вже мають змогу клієнти у Львові, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську, Яремчі та Ковелі. Як повідомлялось, минулого року у відповідь на численні запити українців McDonald’s у тестовому режимі повернув сніданки у вінницьких ресторанах. Тепер планують протягом місяця сніданки повернути во всі окремо розташовані заклади, окрім ресторанів у східних областях (Полтаві, Дніпрі, Кременчуці, Кривому Розі, Кропивницькому та Олександрії). Пояснюється, що на заваді стоять перш за все повітряні тривоги й пов’язані з ними операційні складнощі. Також сніданки не будуть доступні в ресторанах, що розташовані на фудкортах, через особливості їхнього графіку роботи, що ускладнює своєчасну підготовку до запуску сніданків.

За аналогією до МакМеню "МакДональдз" розробив ранкові комбінації страв (класичний "МакМафін" із різними наповненнями, роли з яйцем і куркою, яйцем і свининою або яйцем, свининою і беконом та тост із сиром), а також додав новинки (подвійний "Чікен МакМафін Фреш" і тост із сиром та беконом). Замовити сніданки можна з початку роботи ресторану і до 10:30 в закладі та до 10:15 через "МакДелівері" в застосунку Bolt Food. Протягом декількох тижнів після появи ранкового меню в місті, доставку сніданків здійснюватиме Bolt Food безкоштовно, але згодом вона стане доступною через обидві служби, які надають послугу "МакДелівері" в Україні.

Доля локальних інгредієнтів і товарів у сніданках - 58%, для ранкового меню українські виробники постачають масло, яйця, курку, свинину, бекон, латук, помідори та пакування.

"Близько 60% товарів і продуктів для "МакДональдз" постачають українські підприємства — і ми продовжуємо працювати над локалізацією. "МакДональдз" в Україні розвиває екосистему партнерів, що створює переваги для них, для компанії та країни. Мережа забезпечує постачальникам стабільні та великі обсяги замовлень, стимулюючи створення нових робочих місць та збільшення податкових надходжень", - коментує Олександр Богородов, фінансовий директор "МакДональдз" в Україні.

Перший заклад мережі McDonald’s в Україні відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Наразі 109 ресторанів працюють у 36 населених пунктах країни, ще 15 ресторанів лишаються зачинені з вимог безпеки.

Згідно даним опендатабот, виручка McDonald’s в Україні за 2024 рік склала 16 млрд 837 млн 166 тис грн, що на 30% вище ніж за 2023 рік, прибуток становив 1 млрд 592 млн 17 тис грн, что на 23,26% більше ніж у 2023. У 2024 році компанія сплатила 2,6 млрд грн податків до бюджету.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд" є MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).