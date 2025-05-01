McDonald’s Україна виводить з меню популярну позицію

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s, повідомило про вивід з меню однієї з популярних позицій – "Біг Тейсті".

"Біг Тейсті" йде. Дякуємо, що любили його так само, як і ми", - повідомляється на сторінках бренду у соцмережах.

На запит агентства "Інтерфакс-Україна" у компанії пояснили, що це рішення пов’язане зі змінами меню. "McDonald’s Україна адаптує меню задля введення нових, ще більш цікавих пропозицій, які анонсуємо вже скоро", - повідомили у пресслужбі.

Термін повного виведення з меню залежатиме від кількості замовлень, тобто, як тільки на кухні закінчаться інгредієнти, то продажі "Біг Тейсті" зупиняться.

Перший заклад мережі McDonald's в Україні відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Наразі 109 ресторанів працюють у 36 населених пунктах країни, ще 15 ресторанів зачинено через вимоги безпеки.

Згідно з даними Opendatabot, McDonald's в Україні у 2024 році збільшив виручку на 30%, до 16,8 млрд грн, чистий прибуток - на 23,2%, до 1,6 млрд грн.

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." вказана MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).