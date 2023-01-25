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18:53 25.01.2023

Міноборони України реформує систему харчування, запровадивши уніфіковане меню - Резніков

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Міноборони України реформує систему харчування, запровадивши уніфіковане меню - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що ініціюватиме запровадження гнучких уніфікованих меню в системі забезпечення харчуванням військовослужбовців для запобігання корупційним зловживанням у цій сфері.

"Рішення я вбачаю в тому, щоб запровадити у ЗСУ гнучку, але уніфіковану систему меню. В основі формування якого будуть не гроші та калорії, а одиниці виміру (грам/шт.) та калорії. Це поширений у НАТО підхід", – написав Резніков на сторінці у фейсбуці.

За його словами, нову систему буде впроваджено протягом 4-5 місяців. Міністр зазначив, що викликом є те, що існують особливі вимоги до харчування видів, родів та сил ЗСУ.

"Є відмінності між харчуванням у польових умовах на фронті та у пункті постійної дислокації. Весь цей масив необхідно опрацювати. Ми почали готувати ґрунт для цих змін восени, але під час війни маємо діяти акуратно, адже безперервність постачання продовольства – безумовний пріоритет", - наголосив він.

Резніков додав, що у планах Міністерства оборони також розробити та впровадити веганське, халяльне, кошерне меню та пісне меню християнської традиції.

Глава оборонного відомства також повідомив, що під час засідання антикорупційного комітету досягнуто домовленості з Рахунковою палатою щодо створення методики моніторингу тилового забезпечення та забезпечення зброєю з урахуванням досвіду країн-партнерів.

Також Резніков підтримав ініціативу народних депутатів зробити частину оборонних закупівель відкритими.

"Спільно з комітетами ми знайдемо формат, який гарантуватиме безпеку постачальників і збереже чутливу інформацію про ЗСУ. Але водночас зробить закупівлі більш прозорими, а бюджетні кошти – більш доступними для громадського контролю", - наголосив він.

Теги: #зсу #харчування #меню

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