Інтерфакс-Україна

Події

17:27 21.03.2025

McDonald’s поверне ранкове меню в київських закладах вже наступного тижня

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McDonald’s поверне ранкове меню в київських закладах вже наступного тижня

ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." поверне ранкове меню в Києві та області наступного тижня, повідомили представники компанії на прессніданку в п’ятницю.

"Ми постійно дивилися, чи можемо повернути сніданки, і в нас було кілька дуже важливих дискусій протягом цих минулих трьох років (…) Ключові труднощі, з якими ми стикалися, - це насамперед повітряні тривоги, особливо непрогнозованість того, що відбувається в який період часу", - пояснив фінансовий директор "МакДональдз" в Україні, Словаччини та Чехії Олександр Богородов, передає з місця події кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Ще однією перешкодою, за його словами, було те, що до 2022 року сніданки можна було замовити лише до 10 години ранку. Однак після вторгнення через збільшення загроз нових атак з боку країни-агресора операційно реалізацію цих сніданків було вже вкрай складно здійснювати через повітряні тривоги, обмежений час на замовлення та подачу й збільшення кількості списаних продуктів.

Третьою перепоною були обмеженнями електроенергії, особливо в умовах постійних відключень, адже заклади не могли забезпечити безперебійної роботи. Богородов зазначив, що наразі приблизно 95% ресторанів мережі обладнані дизельними генераторами.

За його словами, коли компанія розглядала ідею повернення сніданкового меню, увага зверталася на адаптування безпосередньо операційних процесів, ланцюгів постачань та навчання кадрів, оскільки є певна ротація персоналу.

Своєю чергою операційний директор компанії Дмитро Корбут додав, що в меню сніданків відвідувачам пропонуватимуть вісім видів "Макмафінів", два види тостів та три роли, а також декілька позицій з основного меню. Проте не буде омлету з беконом та великого сніданку, які складніше приготувати, ніж інші позиції, та потребують більше часу.

"Смачні й доступні страви з ранкового меню буде представлено в усіх "МакДональдз", окрім 12 ресторанів у Полтаві, Дніпрі, Кременчуці, Кривому Розі, Кропивницькому та Олександрії. Основна причина - повітряні тривоги, які відбуваються там частіше, що ускладнює перехід із ранкового меню на основне", - зазначили в компанії.

Сніданки також не будуть доступними в 11 ресторанах, розташованих на фудкортах в торговельних центрах, оскільки їхній графік роботи не дозволяє забезпечити ефективні продажі ранкового меню.

Наразі ранкове меню вже подають у Львові, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську, Яремче, Ковелі, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Черкасах, Житомирі, Глибочиці, Чернігові та Одесі.

В компанії додали, що за перший тиждень продажі сніданкових страв перевищили показники 2021 року на 80%. "МакДональдз" продовжує працювати над поверненням сніданкового меню в інших містах своєї присутності, зокрема у Дніпрі, Кропивницькому та інших.

Раніше компанія провела тритижневе тестування сніданків у Вінниці, на основі чого проаналізувала нове ранкове меню, аби побачити, чи справді запропонований формат має попит серед клієнтів. Вона оцінила його реальні обсяги та прогнози на перший період після запуску, а також визначила та розрахувала кількість продуктів і ресурсів, щоб якнайкраще інтегрувати ранкове меню в роботу своїх ресторанів. Під час цього тестування обсяги продажів на 34% перевищили очікуваний рівень.

Теги: #київ #меню #mcdonalds #сніданок

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