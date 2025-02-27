McDonald’s Україна може повернути сніданки в меню в деяких містах

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s, повідомило, що після тестового режиму сніданків у Вінниці розглядає можливість повернути їх в меню в інших містах країни.

Як повідомлялось, минулого року у відповідь на численні запити українців McDonald’s у тестовому режимі повернув сніданки у вінницьких ресторанах. Згідно релізу компанії, тестування мало на меті зрозуміти, як найкраще інтегрувати ранкове меню в роботу ресторанів, пропрацювати й адаптувати операційні процеси, пов’язані з приготуванням сніданків, оцінити обсяги необхідних продуктів тощо. Вперше за аналогією до МакМеню “МакДональдз” розробив ранкові комбінації страв, також додав новинки (подвійний “Чікен МакМафін Фреш” і тост із сиром та беконом). І як наголошується в релізі, у 2025 році компанія розглядає можливість повернути їх у свої ресторани й в інших містах країни.

Загалом по мережі компанія продовжує розриширювати меню. У відповідь на збільшення інтересу до курятини по всьому світу й в Україні, компанія нарощує асортимент страв із курки. Зокрема, у 2024 році в постійному меню з’явився ще один бургер із котлетою з курятини — “МакКріспі”.

У 2024 році компанія повернула в основне меню салати, з куркою і без. Окрім цього, “МакДональдз” додав у перелік страв сезонні та локальні пропозиції, як-от українські бургери, сирні новинки “Біг Біф Чіз”, “Біг Чікен Чіз” та “Сир Чедер Начос” тощо.

Щодо локалізації продуктів, то доля українських інгредієнтів у сніданках складає 54%, а загалом близько 60% усіх продуктів і товарів компанія закуповує в Україні. Зокрема, мова про курку для “Стріпсів” і бургерів “МакЧікен” та “МакКріспі”. Зараз “МакДональдз” активно працює над планами з подальшої локалізації продуктів на 2025 рік, аби підтримати місцевих виробників та сприяти появі нових робочих місць.

Перший заклад мережі McDonald’s в Україні відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Наразі 109 ресторанів працюють у 36 населених пунктах країни, ще 15 ресторанів лишаються зачинені з вимог безпеки.