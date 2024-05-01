McDonald's планує відкриття ресторанів у Боярці, Гатному та Чабанах

ПІІ "Макдональдс Юкрейн Лтд", що розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald's, планує відкриття ресторанів у містах-супутниках Києва та Львова, повідомив директор з розвитку McDonald's в Україні Віталій Стефурак в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Зі стратегічної точки зору ми прагнемо бути присутніми у всіх ключових сателітах Києва. Зараз працюємо над тим, щоб з'явилися заклади в Боярці, Гатному, Чабанах", - повідомив Стефурак.

Він додав, що компанія також працює над тим, щоб заклади з'явилися і в ключових містах Львівської області.

"Однак наразі тривають переговори (щодо Львівської області - ІФ-У) і на сьогоднішній день ще немає конкретних міст, які я міг би озвучити", - повідомив Стефурак.

Перший заклад мережі McDonald's в Україні відкрито 24 травня 1997 року в Києві.

Як повідомлялося, McDonald's 20 вересня 2022 року розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. До 24 лютого того ж року мережа налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни. Станом на весну 2024 року працює 101 ресторан.

За підсумками 2023 року ПІІ збільшило виручку в 3,9 раза порівняно з попереднім роком, до 12,9 млрд грн, випливає з даних Opendatabot.

Згідно з фінансовими результатами за 2023 рік, чистий прибуток підприємства становив 1,29 млрд грн проти збитку в 2 млрд грн у 2022 році.

Вартість активів "Макдональдс Юкрейн Лтд" становить 5,54 млрд грн, сума зобов'язань збільшилася у 2,3 раза - до 829,7 млн грн.

Кількість співробітників компанії у 2023 році зросла на 7% - до 9614 осіб.

McDonald's в Україні - партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фонду Дім Рональда МакДональда в Україні.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." є MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).