Найцікавішими для розвитку McDonald's в Україні є локації, які забезпечують усі канали продажу, - директор з розвитку McDonald's в Україні

Інтерв'ю з директором із розвитку McDonald's в Україні Віталієм Стефураком

Текст: Оксана Гришина



- Розкажіть про напрями і формати розвитку мережі.

- Ми продовжуємо втілювати нашу стратегію – бути ближчими до наших відвідувачів. Є кілька основних напрямів розвитку. Перший напрям – відкриття McDonald’s в містах-мільйонниках, другий – в обласних центрах, передусім в тих, де ми поки ще не представлені. Третій напрям, який ми почали розвивати ще до початку війни і реалізували один із таких проєктів минулого року – заклади на трасах. Також перспективними є локації у містах, які не є обласними центрами, за умови що там достатній трафік.



- Розкажіть про обласні центри, де ви ще не були представлені. Коли саме і в якому форматі планується відкриття?

- Ми ще не представлені у Чернівцях та Ужгороді. Обидва майбутні заклади в цих містах будуть окремо розташованими спорудами з усіма каналами продажу. Тобто з McDrive, з McDelivery і звісно, з можливістю замовлення в залі. Відкриття плануються на другу половину цього року, але назвати точний місяць ще не можемо. Наразі проєкти на етапі втілення в життя.



- Як McDonald’s обирає місця для своїх закладів? Які у вас мінімальні вимоги до кількості населення в містах або, можливо, трафіку?

- Якщо ми говоримо про розміщення в населеному пункті, він має налічувати від 200 тис. мешканців. У містах ми обираємо найбільш відповідну земельну ділянку. В ідеалі вона має бути площею близько 20 соток і знаходитися на перехресті зі значним пішохідним та автомобільним потоками.

До вибору місць для ресторанів на трасах дещо інших підхід: немає прив'язки до кількості людей, які живуть поруч, однак важливий автомобільний трафік та його інтенсивність. Нас цікавлять ключові дороги, як-от одна з найбільш жвавих трас Київ-Чоп, яка веде до країн Європейського Союзу.

Також ми розглядаємо міста з населенням близько 20 тис. (може бути більше чи менше), які розташовані біля траси з насиченим трафіком, або ж траса частково проходить через цей населений пункт. Такі заклади відвідують і містяни, і подорожні. Для прикладу, це місто Олександрія розташоване посеред траси М-30, що об’єднує схід і захід України. Ще один приклад – Яремче з офіційним населенням близько 8-10 тис. чоловік і значною кількістю відвідувачів, які їдуть на відпочинок в Буковель, подорожують до Ужгорода чи далі в бік Європейського Союзу.



- Один із об'єктів мережі на трасі стоїть біля Житомира, поряд із сучасним WOG. Ви бачите конкуренцію між їхнім форматом їжі та вашим?

- Навпаки, це приклад партнерського проєкту, суть якого полягає в тому, що в певній точці на трасі формується весь необхідний комплекс послуг, який потрібен для автомобілістів та мандрівців. Те саме стосується можливості поїсти. Це не конкуренція, а взаємодоповнення і можливість вибору для відвідувачів.



- Де цього року можуть з'явитися такі партнерські проєкти?

- Цього року ми плануємо втілення таких проєктів в обласних центрах, містах-мільйонниках чи їхніх сателітах. На наступні роки продовжуємо розглядати локації, аби відкривати заклади McDonald’s у зв’язці з АЗК на ключових трасах.



- Для подібних проєктів ви шукаєте щоразу іншого партнера, чи, можливо, буде якесь стратегічне партнерство з мережею чи девелопером?

- Жоден із ключових гравців чи мереж заправок не має ексклюзивного права роботи з McDonald’s. Ми орієнтуємося виключно на локацію і зважуємо, наскільки вона відповідає нашим вимогам. Звісно, передусім ми працюємо з ключовими гравцями. Це компанія WOG, яку ви назвали, також ми вже співпрацюємо з компанією KLO. А наразі триває будівництво нашого закладу поруч із заправною станцією ОКKО в Одесі, але цей ресторан буде знаходитися в місті, а не на трасі.



- Ви поки експериментуєте, обираєте ключового партнера?

- Це зовсім не експеримент, а частина напрацьованої стратегії, що визначає в яких місцях буде доцільним побудувати новий McDonald’s. Ми відкриті до співпраці з різними партнерами, адже для нас ключовою була й залишається локація.



- McDonald’s з'явився в Яремче, біля Буковеля. Які ще туристичні локації ви розглядаєте для розміщення?

- Передусім нас цікавлять центральна й західна частини України - Закарпатська, Львівська, Вінницька, Івано-Франківська, Волинська, Хмельницька, Чернівецька, Рівненська області. Однак конкретні міста чи локації я назвати не можу, тому що ці питання перебувають в процесі розробки, а фінальних рішень поки немає.



- Один з ваших топових щодо трафіку закладів розташований біля центрального залізничного вокзалу в Києві. Біля яких ще вокзалів ви бажаєте відкритися?

- В деяких містах, як-от Київ, Дніпро чи Одеса, дійсно є McDonald’s неподалік вокзалів, адже це зручно і для містян, і для тих, хто подорожує залізницею. Звісно, ми розглядаємо нові можливості розташування біля ключових вокзалів. Передусім нас цікавить львівський вокзал, однак це поки тільки напрям, над яким ми працюємо.



- Які плани щодо міст-сателітів столиці?

- Зі стратегічної точки зору ми прагнемо бути присутніми в усіх ключових сателітах Києва. Зараз працюємо над тим, щоб з'явилися заклади в Боярці, Гатному, Чабанах.



- А як щодо сателітів Львова?

- Ми працюємо над тим, аби й у Львівській області були заклади. Однак поки тривають переговори і на сьогодні ще немає конкретних міст, які б я міг озвучити.



- За результатами роботи мережі, які локації більш цікаві - в ТРЦ та будівлях чи на окремих ділянках?

- Загалом для нас найбільш цікавими є локації, які пропонують усі канали продажу: замовлення всередині, McDrive і McDelivery. Тому в пріоритеті – окремо розташовані заклади. Ми також розглядаємо можливості, коли заклад є частиною якоїсь будівлі, не обов’язково ТРЦ. Якщо говорити конкретно про ТРЦ, то ми працюємо в багатьох основних ТРЦ в Україні. Але серед ключових умов зараз – можливість організувати заїзд на McDrive, як один із каналів продажу, та окремий вхід до ресторану.



- Щодо нових локацій – це частіше ініціатива місцевої влади чи бізнесу? Чи, можливо, головною тут є ваша стратегія по містах і трафіку?

- Ми керуємося нашою стратегією, але завжди раді, коли місцева влада зацікавлена в тому, щоб зайшов McDonald’s. Бо McDonald’s – це не тільки про улюблені страви,це про робочі місця, податки, високі стандарти обслуговування та безпеки. Коли є такий симбіоз, то завжди на виході буде гарний результат.

Порівняно з періодом до війни ми отримуємо більше звернень з різних регіонів. Причому йдеться не лише про органи місцевої влади, а й про відвідувачів, які пишуть нам і запрошують відкрити McDonald’s в їхньому місті.



- Відвідувачі? Навіть не бізнес?

- Так. І це теж дуже гарний сигнал про те, що люди хочуть нас бачити й з великим задоволенням готові відвідувати заклад.



- Один з ваших закладів, той що у Лісниках, є прикладом REIT. Які ваші умови до таких проєктів?

- Ми працюємо в Україні за двома моделями. Перша – власні заклади, коли нерухомість належить "McDonald’s в Україні" як юридичній особі, і ми працюємо на правах власника на цьому об'єкті. За другою, партнерською чи класичною моделлю орендодавця, ми винаймаємо збудовану за нашими стандартами будівлю і здійснюємо операційну діяльність.

Щодо моделі роботи нашого партнера-орендодавця – як він структурує свій бізнес і як здійснюється управління цією нерухомістю, яка структура компанії тощо – це виключно його питання.

McDonald’s працює згідно з усіма діючими нормами законодавства, і того самого ми вимагаємо від наших партнерів. Для нас немає значення, яка саме бізнес-модель та форма власності у нашого партнера, головне, аби він працював виключно в рамках законодавства України.



- Скільки у вас власних об'єктів, скільки орендуєте? Які вимоги до них чи відмінності між ними?

- У власності компанії наразі 35% закладів, а 65% – це орендовані будівлі. Незалежно від того, чи ми орендуємо будівлі чи вони у нашій власності, всі ресторани McDonald’s будуються за одним із типових проєктів і за стандартами McDonald’s. Проєкт також не залежить від того, де розташований заклад: на трасі, в невеликому містечку чи в мільйоннику, - стандарти і вимоги до будівлі одинакові.

Об’єкти можуть відрізнятися, приміром, площею, залежно від того, скільки ми передбачаємо відвідувачів. Так само стандартизовані усі технологічні процеси й обладнання для зберігання і приготування страв, адже все це впливає на якість та швидкість обслуговування, безпеку працівників та відвідувачів.

До того ж існують чіткі вимоги до енергоефективності будівлі, які завжди враховувалися і раніше, а тепер стали дуже важливим питанням. Всі наші заклади енергоефективні, з автоматичними датчиками увімкнення-вимкнення світла, розумними системами регулювання температури, системами рекуперації, системами теплових насосів, енергоефективним обладнанням. Це є частиною зобов’язань McDonald’s щодо відповідального використання ресурсів і зменшує навантаження на енергосистему.



- Ви назвали теплові насоси та рекуператори. Чи розглядаєте ще, наприклад, сонячні батареї як інструмент часткового зменшення залежності від постачання енергії?

- У нас є проєкт із сонячними панелями на Кільцевій дорозі в Києві, поруч із автозаправною станцією KLO. Але для того, щоб вони ефективно працювали, треба кілька складових, зокрема велика площа для них, оскільки якщо під них відвести недостатньо місця, то панелі не дадуть тієї кількості енергії, яка б забезпечила усі наші потреби.

За нашим досвідом, найбільшу економію дають саме система рекуперації та теплові насоси. Наприклад, та система рекуперації, яка встановлюється в McDonald’s, дає змогу при зовнішній температурі до -5 ℃ надворі взагалі не використовувати централізоване чи інше енергопостачання для обігріву приміщення.



- Одна з актуальних для економіки України тем – локалізація. Чи є у вас певні вимоги при втіленні проєктів до рівня локалізації матеріалів, послуг?

- Матеріали для будівлі, екстер’єру і прилеглої території – вони локальні, їх обирають і купують тут, в Україні. А безпосередньо технологічне обладнання та інтер’єри стандартизовані по всьому світу. Тому McDonald’s продовжує бути McDonald’s, тим брендом, який всі знають і люблять.



- Жоден із елементів інтер’єрів чи обладнання поки не українські?

- В країні немає саме таких підприємств, які б виробляли обладнання для McDonald’s. Щодо інтер’єрів, то частина того, що можна локалізувати, закуповується в Україні, зокрема плитка, двері, панелі тощо. Проте якщо говорити про локалізацію загалом, то в McDonald’s понад 60% інгредієнтів та упаковки виробляються в Україні.



- Скільки компанія направила на відновлення роботи закладів, які постраждали через агресію РФ?

- Найбільш пошкодженим був ресторан у Бучі. Також значних руйнувань зазнав ресторан в Одесі на проспекті Шевченка. Менше постраждали київські ресторани на Лук'янівці та у ТРЦ Retroville. Бюджет на відновлення закладу коливався від 100 тис. грн до 50 млн грн залежно від збитків.



- Які плани стосовно програми оновлення закладів?

- Модернізація закладів продовжується, і цього року оновленню підлягатимуть чотири ресторани. Вже зараз такі роботи проводяться в закладі, який знаходиться на площі Українських Героїв у Києві. Я сподіваюся, що наступними місяцями ми відкриємо відвідувачам вже оновлений ресторан. Ще плануємо оновити київський заклад McDonald’s на Вокзальній площі.



- Ну, тоді він знову стане першим в Європі за кількістю відвідувачів. Яка сума інвестицій планується цього року?

- Наші інвестиції мають три складові: нові заклади, модернізація існуючих та інвестиції для підтримки роботи наших ресторанів: оновлення обладнання, покращення клімат-систем і тощо. Загалом у 2024 році на три напрямки ми направимо приблизно один мільярд гривень.