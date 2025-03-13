У Запоріжжі затримали власника збройового схрону, який погрожував дружині гранатою - поліція

У квартирі одного з багатоповерхових будинків Запоріжжя зберігалися боєприпаси, власник яких викрив себе під час сварки зі своєю дружиною, якій погрожував гранатою, повідомляє прес-служба обласної Нацполіції Запорізької області.

За даними відомства, 12 березня 53-річна мешканка Хортицького району Запоріжжя повідомила в поліцію, що під час сварки її чоловік, перебуваючи в нетверезому стані, погрожував підірвати в їхній квартирі гранату.

Після затримання 46-річного бешкетника, правоохоронці виявили в його квартирі збройовий схрон, зокрема, п'ять гранат і 60 патронів. Боєприпаси відправлено на експертизу. А щодо затриманого відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Джерело: https://zp.npu.gov.ua/news/u-zaporizhzhi-politseiski-zatrymaly-cholovika-iakyi-pohrozhuvav-druzhyni-hranatoiu