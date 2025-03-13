Росіяни вдарили по багатоповерхівках у Костянтинівці, є загиблі та поранені

Киев. 13 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Російські війська вдарили бомбами по багатоповерхівках у Костянтинівці, загинули двоє людей, ще п’ятеро зазнали поранень, повідомила пресслужба поліції Донецької області.

"Внаслідок влучань декілька будинків загорілись, люди опинились у вогняній та димовій пастці. Є інформація про загибель 51-річного подружжя. Чоловік і дружина, ймовірно, перебувають під завалом", - йдеться у повідомленні.

Серед поранених 72-річний чоловік і чотири жінки 58, 70, 75, 88 років, усі постраждалі перебували в своїх оселях. У них діагностовано контузії, струси головного мозку, різані та забійні рани. Парамедики поліції надали постраждалим першу допомогу та евакуювали до лікарні.

Також у Костянтинівці пошкоджено 14 цивільних об’єктів: шість багатоповерхових будинків, аптека, магазин, п’ять цивільних авто, газопровід.

Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=652769703800676