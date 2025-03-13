Війна в Україні в лютому вбила щонайменше 183 і поранила 567 цивільних - ООН

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року, після початку Росією повномасштабної війни проти України, до кінця лютого 2024 року становили щонайменше 42 505 осіб, зокрема 12 737 загиблих, повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН).

"Щонайменше 123 цивільні особи загинули і 567 дістали поранення в Україні у лютому 2025. Хоча ці цифри на 24% менші січня 2025 року (148 загиблих; 761 поранений), вони на 35% більші порівняно з лютим 2024 року (153 загиблих; 359 поранених)", - ідеться в щомісячному звіті.

Згідно із ним, що переважна більшість жертв серед цивільного населення (94%) та пошкоджень освітніх і медичних закладів (94%) сталися на території, підконтрольній Україні.

"Як і в грудні 2024 року та січні 2025 року, безпілотники малого радіусу дії, в тому числі FPV-дрони, спричинили найбільшу кількість жертв, що перевищує вплив будь-якої іншої зброї", – зазначило УВКПЛ: 23 загиблих та 189 поранених. Зокрема, на підконтрольній уряду частині Херсонської області на цю зброю припадає 63% жертв.

Більшість жертв (77%) сталися поблизу лінії зіткнення, насамперед у Донецькій та Херсонській областях, лише в Костянтинівці (Донецька область) внаслідок обстрілів загинуло щонайменше 18 цивільних осіб і 45 отримали поранення, сказано у звіті.

УВКПЛ додає, що у лютому було зруйновано три та пошкоджено 40 освітніх закладів, а також зруйновано два та пошкоджено 22 медичних закладів.

За підтвердженими даними ООН, загалом з часу повномасштабної агресії РФ загинули 6 286 чоловіків, 3 905 жінок, 354 хлопчики і 291 дівчинка, тоді як стать 28 дітей і 1873 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 29 768 поранених 916 хлопчиків і 681 дівчинка, а також 285 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Зазначається, що загальна кількість втрат серед цивільних осіб, імовірно, занижена в містах, де на початку збройного нападу у 2022 році велися тривалі інтенсивні бойові дії - наприклад, Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська обл.).

Уточнюється, що у лютому цього року загинуло щонайменше 77 чоловіків, 42 жінки, двоє хлопчиків і двоє дівчат, а також було поранено 287 чоловіків, 254 жінки, 14 хлопчиків і 12 дівчат.

Загалом за два місяці 2025 року, за даними ООН, через розв'язану Росією війну було вбито 271 цивільного, тоді як за весь 2024 рік – 2071, 2023 рік - 1971, а за 2022 рік - 8427.

ММПЛУ також зазначає, що загалом від початку повномасштабної агресії РФ було зруйновано 89 медичних і 346 освітніх закладів та пошкоджено відповідно 724 і 1359.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім тільки в робочі дні, то з липня 2022 року воно стало щотижневим, з кінця травня 2023 року - за кожні два тижні, а після нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року - щомісячним.

Джерело: https://ukraine.un.org/en/290667-protection-civilians-armed-conflict-%E2%80%94-february-2025