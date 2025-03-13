Події

00:56 13.03.2025

Війна в Україні в лютому вбила щонайменше 183 і поранила 567 цивільних - ООН

3 хв читати

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року, після початку Росією повномасштабної війни проти України, до кінця лютого 2024 року становили щонайменше 42 505 осіб, зокрема 12 737 загиблих, повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН).

"Щонайменше 123 цивільні особи загинули і 567 дістали поранення в Україні у лютому 2025. Хоча ці цифри на 24% менші січня 2025 року (148 загиблих; 761 поранений), вони на 35% більші порівняно з лютим 2024 року (153 загиблих; 359 поранених)", - ідеться в щомісячному звіті.

Згідно із ним, що переважна більшість жертв серед цивільного населення (94%) та пошкоджень освітніх і медичних закладів (94%) сталися на території, підконтрольній Україні.

"Як і в грудні 2024 року та січні 2025 року, безпілотники малого радіусу дії, в тому числі FPV-дрони, спричинили найбільшу кількість жертв, що перевищує вплив будь-якої іншої зброї", – зазначило УВКПЛ: 23 загиблих та 189 поранених. Зокрема, на підконтрольній уряду частині Херсонської області на цю зброю припадає 63% жертв.

Більшість жертв (77%) сталися поблизу лінії зіткнення, насамперед у Донецькій та Херсонській областях, лише в Костянтинівці (Донецька область) внаслідок обстрілів загинуло щонайменше 18 цивільних осіб і 45 отримали поранення, сказано у звіті.

УВКПЛ додає, що у лютому було зруйновано три та пошкоджено 40 освітніх закладів, а також зруйновано два та пошкоджено 22 медичних закладів.

За підтвердженими даними ООН, загалом з часу повномасштабної агресії РФ загинули 6 286 чоловіків, 3 905 жінок, 354 хлопчики і 291 дівчинка, тоді як стать 28 дітей і 1873 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 29 768 поранених 916 хлопчиків і 681 дівчинка, а також 285 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Зазначається, що загальна кількість втрат серед цивільних осіб, імовірно, занижена в містах, де на початку збройного нападу у 2022 році велися тривалі інтенсивні бойові дії - наприклад, Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська обл.).

Уточнюється, що у лютому цього року загинуло щонайменше 77 чоловіків, 42 жінки, двоє хлопчиків і двоє дівчат, а також було поранено 287 чоловіків, 254 жінки, 14 хлопчиків і 12 дівчат.

Загалом за два місяці 2025 року, за даними ООН, через розв'язану Росією війну було вбито 271 цивільного, тоді як за весь 2024 рік – 2071, 2023 рік - 1971, а за 2022 рік - 8427.

ММПЛУ також зазначає, що загалом від початку повномасштабної агресії РФ було зруйновано 89 медичних і 346 освітніх закладів та пошкоджено відповідно 724 і 1359.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім тільки в робочі дні, то з липня 2022 року воно стало щотижневим, з кінця травня 2023 року - за кожні два тижні, а після нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року - щомісячним.

Джерело: https://ukraine.un.org/en/290667-protection-civilians-armed-conflict-%E2%80%94-february-2025

Теги: #війна #жертви #статистика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:41 13.03.2025
Росіяни вдарили по багатоповерхівках у Костянтинівці, є загиблі та поранені

Росіяни вдарили по багатоповерхівках у Костянтинівці, є загиблі та поранені

08:40 12.03.2025
Одна людина загинула і двоє постраждали внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу

Одна людина загинула і двоє постраждали внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу

23:31 11.03.2025
Війська РФ зайшли у Суджу і намагаються закріпитися на сході міста – DeepState

Війська РФ зайшли у Суджу і намагаються закріпитися на сході міста – DeepState

23:27 11.03.2025
З початку доби Сили оборони відбили 244 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 244 ворожі атаки - Генштаб

22:46 11.03.2025
РФ вбила 4 членів екіпажу MJ Pinar в одеському порту та пошкодило судно - АМПУ

РФ вбила 4 членів екіпажу MJ Pinar в одеському порту та пошкодило судно - АМПУ

19:50 11.03.2025
В Івано-Франківську один загиблий, троє поранених, вибухів було два

В Івано-Франківську один загиблий, троє поранених, вибухів було два

14:02 11.03.2025
Міністр оборони Нідерландів: Зеленський не повинен погоджуватися на угоду, яка призведе до своєрідного "міжвоєнного періоду"

Міністр оборони Нідерландів: Зеленський не повинен погоджуватися на угоду, яка призведе до своєрідного "міжвоєнного періоду"

09:40 11.03.2025
Російські війська готуються до наступу на Суджу у Курській області - ISW

Російські війська готуються до наступу на Суджу у Курській області - ISW

07:50 11.03.2025
Маск обізвав зрадником сенатора-демократа за підтримку України

Маск обізвав зрадником сенатора-демократа за підтримку України

07:05 11.03.2025
У Чорному морі - один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Попри посилений тиск ворога, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно - Сирський

Нарощування виробництва зброї лишається ключовим питанням – Зеленський

Зеленський: Очікуємо доповідь делегації, що працювала в Саудівській Аравії, і готуємо нові завдання для нашої дипломатії

Трамп сподівається досягти згоди РФ про припинення війну без тиску

Протягом дня від ворожих атак на Донеччині загинуло 5 людей, ще 12 поранено, серед них – діти

ОСТАННЄ

Окупанти масовано обстрілюють Херсон – Мрочко

КЗРК перевів працівників в простій до квітня

Усього на фронті відбулось 123 боєзіткнення за добу – Генштаб

Коваленко про обстановку на Курщині: ситуація динамічна

Ердоган підтвердив готовність Туреччини прийняти мирні переговори України та РФ

Окупанти зосередилися на покровському напрямку попри втрати – Генштаб

У США підтвердили повне відновлення поставок зброї в Україну - ЗМІ

Курщина є особистим приниженням для Путіна і він намагатиметься грати в підвищення ставок перед США, вважає Коваленко

Серед потерпілих від ракетних ударів по Кривому Рогу є поліцейські

Незважаючи на посилений тиск ворога, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно - Сирський

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА