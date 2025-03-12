Протягом дня від ворожих атак на Донеччині загинуло 5 людей, ще 12 поранено, серед них – діти

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Внаслідок ворожих атак Донеччини у середу, загинуло п'ятеро людей, ще 12 поранено, серед них двоє неповнолітніх дітей, повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

"Близько 11 години росіяни обстріляли Покровськ — там загинув 38-річний чоловік, пошкоджено адмінбудівлю. Приблизно в той же час під вогонь потрапив Мирноград — там відомо про 2 загиблих і 1 пораненого", - написав він в Телеграмі.

Філашкін повідомив, що ворог тричі атакував авіабомбами Дружківку — поранення дістали троє людей, у тому числі двоє дітей 8 і 9 років, також пошкоджено 32 об’єкти, серед яких багатоповерхівки, приватні будинки, гуртожиток і автомобілі.

Крім того, близько 15-16 години росіяни скинули 11 авіабомб на Костянтинівку — у місті 2 людини загинули і 8 поранені, пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки.