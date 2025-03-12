Угорщина подовжує блокувати продовження індивідуальних санкцій для РФ, наполягаючи на виключенні деяких імен із списку

Посли країн-членів Європейського союзу ще не досягли прогресу у питанні продовження санкцій для Росії, термін яких збігає 15 березня, через позицію Угорщини, яка за свою згоду вимагає виключити із списку деякі імена.

Про це у середу в Брюсселі журналістам на умовах анонімності повідомив європейський дипломат, обізнаний з перебігом обговорення, яке зараз триває в Комітеті постійних представників (COREPER).

За його словам, питання продовження індивідуальних санкцій було швидко переглянуте в ході засідання, але «ситуація залишається більш-менш тією самою: для того, щоб було погоджено пролонгацію, Угорщина просить виключити деякі імена». Співрозмовник журналістів констатував, що більшість країн-членів хочуть, щоб списки були поновлені, «зберігаючи максимальний тиск на Росію та зберігаючи єдність ЄС».

Інший європейський дипломат повідомив, що посли повернуться до розгляду цього питання у середу ввечері.