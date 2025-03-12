Сибіга про удар РФ по цивільному судну з пшеницею для Алжиру: Це атака на глобальну продовольчу та морську безпеку

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття сім'ям громадян Сирії, що загинули внаслідок російського удару по порту в Одесі.

"В одеському порту Росія завдала удару по цивільному судну з пшеницею для Алжиру. Співчуття сім'ям загиблих громадян Сирії. Це атака на глобальну продовольчу безпеку та морську безпеку. Це демонструє, наскільки ця війна близька до Алжиру, Сирії та інших країн", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Як повідомлялося, четверо громадян Сирії загинуло і двоє людей отримали поранення внаслідок ракетного удару російських окупантів по порту Одеси у вівторок ввечері. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що балістичною ракетою пошкоджено судно "MJ PINA" під прапором Барбадос.

"На жаль, загинуло чотири людини – громадяни Сирії. Наймолодшому загиблому було 18, найстаршому – 24 роки. Ще двоє людей отримали поранення – українець та сирієць. Їм надається необхідна допомога", - написав Кулеба в Телеграм.

За його словами, у момент удару це цивільне судно завантажувалося пшеницею для експорту до Алжиру. Також внаслідок удару пошкоджено ще одне судно, причали, склади для зберігання зерна.