У Кривому Розі росіяни вже знищили усі готелі, на будь-який удар по Україні завжди буде відповідь - Зеленський

Україна відповідатиме РФ на всі удари по своїй території, заявляє президент Володимир Зеленський.

"Це відповідь справедлива, абсолютно, на те, що робить Росія з нами. Сьогодні, наприклад, було завдано ударів, наприклад, не тільки по Кривому Рогу. Я навожу приклад Кривого Рогу тому, що тут виключно гуманітарний аспект: сьогодні було завдано ударів по готелю… У Кривому Розі вже не залишилось готелів. Тобто це ж про щось говорить, це не випадковість, якщо ми говоримо, що в Кривому Розі зруйновано всі готелі. Завдано ударів балістикою. І не один удар по одному тому самому готелю", - сказав Зеленський журналістам у середу в Києві.

За його словами, це "не випадковість".

"І як ви вважаєте, після цього удару українські війська будуть відповідати чи ні? Відповідь вочевидь зрозуміла", - додав глава держави.

"Це не демонстрація сили - це демонстрація того, що ми є незалежними, ми є суверенною державою, і на будь-який удар, якою ти великою не була б територія чи ще чимось імперією ти себе вважаєш, ти завжди отримаєш відповідь від такої країни, як Україна. Ми нічого не починали, вони почали війну", - заявив Зеленський.

За його словами, Україна вчорашніми рішеннями на перемовинах у Джидді продемонструвала, що хоче закінчити війну і досягти миру, "але вбивати наших людей і не отримувати відповідь - такого не буде".