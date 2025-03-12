Україна може розраховувати на сильні кроки з боку США, якщо РФ не погодиться на перемир’я – Зеленський

США посилить санкції щодо РФ, а також посилить Україну в разі відмови російської сторони від 30-денного перемир’я, сказав президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі української та американської делегацій у Джидді.

Під час спілкування з журналістами в середу у Києві на питання, що зробить США, якщо РФ не погодиться на перемир’я, Зеленьский відповів: "Сильні кроки щодо російської сторони. Я так розумію, що ми можемо розрахувати на сильні кроки. Я не знаю, деталі поки що не знаю, але ми говоримо про санкційні дії відповідно, ну і посилення України".

На питання, які шанси того, що РФ все ж таки погодиться на запропоноване українською стороною 30-денне перемир’я, Зеленський відповів: "Які шанси? Давайте подивимось".