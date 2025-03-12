Події

14:34 12.03.2025

ДСНС повідомляє про смерть чоловіка і травмування жінки в результаті пожежі сухої трави

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ДСНС повідомляє про смерть чоловіка і травмування жінки в результаті пожежі сухої трави
Фото: https://t.me/dsns_telegram/39473

Рятувальники знайшли тіло літнього чоловіка під час ліквідації пожежі сухої трави у Чернівецькій області, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Тіло чоловіка 1949 р.н. знайшли рятувальники Буковини під час ліквідації пожежі сухої трави. Сталося це у селі Верхні Петрівці Петровецької територіальної громади", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в середу.

Також в Чернівцях травмувалася 73-річна жінка. Надзвичайники виявили її під час гасіння сухої трави та чагарників на відкритій території.

Як зазначається, лише за минулу добу вигоріло 555 га землі, сталося 871 загоряння. Найбільше пожеж зафіксовано на Житомирщині (107), Львівщині (94) та Вінниччині (83).

ДСНС вкотре закликає громадян не палити сухостій, оскільки це не лише шкода для природи, але й загроза для людей.

Теги: #дснс #пожежі

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