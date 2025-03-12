Резолюція Європарламенту: ЄС має сприяти надійним гарантіям безпеки для України

Європейський парламент наполягає, на тому, що Європейський союз повинен прияти надійним гарантія безпеки для України.

Відповідна спільна резолюція щодо продовження непохитної підтримки ЄС України після трьох років воєнної агресії Росії, яку запропонувала більшість політичних груп Європейського парламенту, була проголосована у середу у Страсбурзі в рамках пленарного засідання. «За» проголосувало 442, «проти» - 98 і 126 утрималося. Всього в голосуванні взяли участь 666 депутатів Європарламенту.

«(ЄП) наполягає на тому, що ЄС має сприяти надійним гарантіям безпеки для України, щоб стримати подальшу російську агресію; підкреслює, що Україна має мати можливість протистояти й запобігати подальшим нападам Росії та відкидати поспішні угоди, які послаблюють її безпеку в середньостроковій та довгостроковій перспективі та ризикують піддати Україні та іншим європейським країнам нову російську агресію», - йдеться в резолюції.

ЄП також підкреслив, що військова економіка Росії є нежиттєздатною. «Поєднання організованого економічного тиску з прискореною військовою підтримкою України дало б змогу українським силам покращити свої позиції, водночас завдавши шкоди економіці Росії, щоб забезпечити сильнішу переговорну позицію України для України, коли вона погодиться брати участь у мирних переговорах», - сказано в документі.

В ЄП підкреслили, що роль ЄС у будь-яких переговорах, які впливають на безпеку Європи, має відповідати його політичній та економічній вазі. «(ЄП) знову підтверджує, що не може бути жодних переговорів щодо європейської безпеки без Європейського Союзу за столом переговорів», - йдеться в резолюції.

В ЄП також привітали зусилля президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера провести екстрені європейські саміти в Парижі та Лондоні і привітали започаткування «коаліції бажаючих», щоб забезпечити виконання остаточної мирної угоди під керівництвом Європи.

В резолюції наголошується, що навмисні напади Росії на цивільне населення України, знищення цивільної інфраструктури, використання сексуального насильства та зґвалтування як зброї війни, депортація тисяч українських громадян на територію Російської Федерації, примусове переміщення та усиновлення українських дітей та інші серйозні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права є військовими злочинами, за які всі винуватці мають бути притягнуті до відповідальності.

У цьому зв’язку в ЄП знову наголосили на необхідності створення спеціального трибуналу для розслідування та судового переслідування злочину агресії, вчиненого проти України Росією та її союзниками, і підкреслює необхідність того, щоб юрисдикція цього трибуналу охоплювала все керівництво Росії та Білорусі, відповідальне за агресію проти України.

В ЄП також привітали рішення Європейської Ради розпочати переговори про вступ з Україною і підтвердили, що майбутнє України в ЄС.

Крім того, в ЄП нагадали про зобов’язання НАТО надати Україні членство в Альянсі.