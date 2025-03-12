Мережу з 294 багатопрофільних лікарень створено замість системи МСЕК з 1 січня 2025 р.

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За майже 2,5 місяці з початку реформи системи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) створено мережу із 294 багатопрофільних лікарень, тепер постає завдання забезпечити людям широкі можливості для реабілітації, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"З 1 січня стартувала реформа МСЕК і вже є позитивні результати.(…). Замість застарілих МСЕК було створено мережу із 294 багатопрофільних лікарень, а до роботи залучені понад 1400 експертних команд із 6,6 тисяч медпрацівників усіх необхідних спеціальностей", - повідомив він у телеграм у середу за підсумками наради з питання цієї реформи.

Шмигаль зазначив, що завдяки цифровізації процесу в пацієнтів тепер немає необхідності збирати велику кількість довідок від різних лікарів, оскільки інформація в електронному форматі передається між закладами та інформаційними системами різних сфер. "Важливо, що нова система оцінювання орієнтована на потреби людини", - сказав він.

За його словами, під час наради її учасники скоординували подальшу роботу, "тепер у зоні відповідальності Мінсоцполітики. Маємо напрацювати підхід, який допоможе людям отримувати широкі можливості для реабілітації та самореалізації".

На нараді також були присутні очільник МОЗ Віктор Ляшко, очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович, представники Мінекономіки та директор Держслужби зайнятості.