Впродовж доби зафіксовано 259 бойових зіткнень - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 259 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи.

“Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 74 авіаударів, скинувши 116 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 156 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2285 дронів-камікадзе”, - повідомляє Генштаб