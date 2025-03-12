Події

08:24 12.03.2025

Впродовж доби зафіксовано 259 бойових зіткнень - Генштаб

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Впродовж доби зафіксовано 259 бойових зіткнень - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 259 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи. 

“Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 74 авіаударів, скинувши 116 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 156 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2285 дронів-камікадзе”, - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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