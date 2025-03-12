Двоє загиблих і семеро поранених внаслідок ворожих ударів в Херсонській області

Дві людини загинули і семеро отримали поранення внаслідок ворожих атак впродовж доби, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 7- дістали поранення, з них-2 дитини.Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків.Також окупанти понівечили газопровід, господарські споруди та приватні автомобілі", - написав Прокудін.